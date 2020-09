Carcere, Bonafede in Commissione: “Detenuti produrranno 800mila mascherine chirurgiche al giorno” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Alla data del 1 giugno 2020, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria risulta aver consegnato ai provveditorati regionali 105.549 mascherine con classe di protezione FFP2/FFP3 e 1 milione e 270mila di tipo chirurgico”. Lo ha detto Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, nel corso dell’audizione in Commissione Giustizia del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle condizioni dei soggetti al regime carcerario italiano. “Il Dap coordinandosi con la Protezione civile e con l’Istituto superiore di Sanità, si è attivato al fine di agevolare al massimo la produzione delle mascherine negli istituti penitenziari, utilizzando il lavoro dei detenuti che, in questo momento particolare, possono trarne anche occasioni di autosostentamento. Inoltre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Alla data del 1 giugno 2020, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria risulta aver consegnato ai provveditorati regionali 105.549con classe di protezione FFP2/FFP3 e 1 milione e 270mila di tipo chirurgico”. Lo ha detto Alfonso, ministro della Giustizia, nel corso dell’audizione inGiustizia del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle condizioni dei soggetti al regime carcerario italiano. “Il Dap coordinandosi con la Protezione civile e con l’Istituto superiore di Sanità, si è attivato al fine di agevolare al massimo la produzione dellenegli istituti penitenziari, utilizzando il lavoro dei detenuti che, in questo momento particolare, possono trarne anche occasioni di autosostentamento. Inoltre, ...

