Carabiniere assolto dall'accusa di aver stuprato una studentessa. «Ho sempre creduto nella giustizia»

Carabiniere assolto dalla Cassazione dall'accusa di aver stuprato a Modena una studentessa di 21. «Ho sempre creduto nella giustizia. La Corte di Appello di Bologna mi aveva già assolto, la Cassazione ha messo la parola fine a questo incubo. Finalmente posso tornare a far parte della mia Arma». Luca Sarti, 45enne maresciallo capo dei carabinieri, commenta così all'Adnkronos la pronuncia della Suprema Corte che ieri sera, bocciando il ricorso presentato dal Procuratore generale e dalla parte civile contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bologna, lo ha scagionato definitivamente dall'accusa di violenza sessuale ai danni di una studentessa di 21 anni.

“Il fatto non sussiste”. Con questa motivazione la Cassazione ha assolto definitivamente il colonnello dei carabinieri Valerio Giardina dall’accusa di falsa testimonianza. I giudici hanno infatti rige ...

I fatti il 17 febbraio 2012 quando, allora in servizio in un Reparto Carabinieri in provincia di Modena, il militare all’epoca 37enne, passò la serata in un locale insieme a due colleghi. E’ lì che in ...

