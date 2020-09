Capaccio Scalo | lunedì riapre la piscina comunale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno –i battenti laPoseidone a, in Viale della Repubblica. Le attività natatorie in programma nella struttura gestita dall’azienda speciale Paistom ripartono lunedì 5 ottobre. Aperte le iscrizioni. Si riparte, dunque, dopo l’interruzione delle attività lo scorso marzo a causa del lockdown. Diverse le attività previste: corsi di nuoto per bambini e adulti, corsi di perfezionamento acquafitness, nuoto libero, scuola di pallanuoto e corsi di nuoto per diversamente abili. È possibile procedere alle iscrizioni dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.00. «Ripartono in sicurezza le attività dellaPoseidone – dichiara il ...