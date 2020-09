Can Yaman in Italia, l’attore più desiderato del momento sbarca nel nostro Paese (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ atterrato in Italia Can Yaman, l’attore turco più amato dal pubblico femminile Italiano e non solo. Si è fatto conoscere per le sue soap televisive tra cui la più popolare “Daydreamer”, titolo di punta nella programmazione estiva 2020 di Canale 5, ma anche Bitter Sweet, presente nei palinsesti Mediaset nell’estate 2019. Citiamo inoltre la più recente Bay Yanlis, nota in Italia con il titolo di Mr. False. Ed è proprio su questa soap che negli ultimi giorni le fan Italiane si sono mostrate davvero molto preoccupate. Stando infatti alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che il titolo ambientato a Istanbul sia stato bloccato in largo anticipo rispetto ai piani iniziali: Mr. False 2 non si farà! Leggi anche >> Lidia Vella ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) E’ atterrato inCan, l’attore turco più amato dal pubblico femminileno e non solo. Si è fatto conoscere per le sue soap televisive tra cui la più popolare “Daydreamer”, titolo di punta nella programmazione estiva 2020 di Canale 5, ma anche Bitter Sweet, presente nei palinsesti Mediaset nell’estate 2019. Citiamo inoltre la più recente Bay Yanlis, nota incon il titolo di Mr. False. Ed è proprio su questa soap che negli ultimi giorni le fanne si sono mostrate davvero molto preoccupate. Stando infatti alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che il titolo ambientato a Istanbul sia stato bloccato in largo anticipo rispetto ai piani iniziali: Mr. False 2 non si farà! Leggi anche >> Lidia Vella ...

