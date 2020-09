Campidoglio | Rampelli | “Fratelli d’Italia è pronta a far rinascere Roma” E Forza Italia avanza 4 nomi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il centrodestra scalda i muscoli per la sfida del, identikit, ma sopratutto programmi. Per riscattare Roma dalla stagione drammatica dell’amministrazione Raggi. “Sicuramente Fratelli d’è attrezzata“, dice da Radio Cusano Fabio. “E’ dotata di una sua classe dirigente. Ha persone di qualità che associano l’onestà alla competenza”. Ma il nome del possibile candidato non è la sua prima preoccupazione. “Stiamo cercando già ora di mettere a disposizione queste conoscenze per farla capitale. Ma non basta un sindaco, il problema di Roma è un problema più serio“.: “FdI è ...