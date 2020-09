Campania, De Luca lancia l’ultimatum: “Penultima ordinanza, poi sarà lockdown” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arriva l’ultimatum di Vincenzo De Luca. Il governatore lo lancia in collegamento a Porta a Porta. “E’ la penultima ordinanza prima di chiudere tutto”, ha tuonato alla trasmissione condotta da Bruno Vespa. De Luca su Rai1: “Ultima ordinanza poi chiudo tutto” L’ultimo provvedimento risale a due giorni fa ed è l’ennesimo tentativo di contenere gli … L'articolo Campania, De Luca lancia l’ultimatum: “Penultima ordinanza, poi sarà lockdown” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Arriva l’ultimatum di Vincenzo De. Il governatore loin collegamento a Porta a Porta. “E’ la penultimaprima di chiudere tutto”, ha tuonato alla trasmissione condotta da Bruno Vespa. Desu Rai1: “Ultimapoi chiudo tutto” L’ultimo provvedimento risale a due giorni fa ed è l’ennesimo tentativo di contenere gli … L'articolo, Del’ultimatum: “Penultima, poi sarà lockdown” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

