Calciomercato Torino – Il Toro pensa a ritorno di M’Baye Niang (Di mercoledì 30 settembre 2020) Calciomercato Torino – Il Torino, dopo l’offerta fatta al Lione per Andersen, punta a rinforzare il reparto offensivo avviando i primi contatti con il Rennes per M’Baye Niang. ritorno granata per Niang Per M’Baye Niang sarebbe un ritorno con la maglia granata, 29 presenze con 4 gol e tre assist, che lo stesso Torino cedette al Rennes per circa 15 milioni di euro. Offerta per Joshua King Oltre ad aver avviato i contatti per Niang il Torino ha effettuato un’offerta per Joshua King del Bournemouth, ma il calciatore, classe 1992, non ha ancora sciolto tutti i dubbi su un eventuale addio. Inoltre, sempre per il reparto offensivo, restano i stand-by altri due ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020)– Il, dopo l’offerta fatta al Lione per Andersen, punta a rinforzare il reparto offensivo avviando i primi contatti con il Rennes per M’Bayegranata perPer M’Bayesarebbe uncon la maglia granata, 29 presenze con 4 gol e tre assist, che lo stessocedette al Rennes per circa 15 milioni di euro. Offerta per Joshua King Oltre ad aver avviato i contatti perilha effettuato un’offerta per Joshua King del Bournemouth, ma il calciatore, classe 1992, non ha ancora sciolto tutti i dubbi su un eventuale addio. Inoltre, sempre per il reparto offensivo, restano i stand-by altri due ...

Sassari riabbraccia Stefano Guberti, esterno offensivo di talento tecnico e grande rapidità che aveva spiccato il volo dalla Torres (C1) sino ad arrivare alla serie A, prima con l'Ascoli e poi con ...La nostra rassegna stampa: il conduttore di “Tiki Taka” su Italia1 parla dell’emergenza coronavirus nel mondo del pallone.