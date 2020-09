Calciomercato Palermo | assalto a Luperini | si attende lo svincolo dal Trapani Situazione e dettagli

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 30 settembre 2020) "Ilsta alla finestra in attesa di novità da. Lodipotrebbe essere addirittura questione di ore".Apre così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su Gregorio, concreto obiettivo di mercato del duo amministrativo composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Il centrocampista classe '94, stanco del caos che da mesi attanaglia il club granata, avrebbe trovato l'intesa per la risoluzione consensuale del contratto che lo lega al, ma il mancato insediamento del nuovo consiglio di amministrazione blocca la ratifica di ogni tipo di accordo. Sul giocatore però "c'è anche la Salernitana, in Serie B, ma senza lonon si possono avviare trattative". La ...