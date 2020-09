Calciomercato Napoli | Psg su Diego Costa | l’Atletico pensa a Milik

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’attaccante polacco del Calciofinisce nel mirino della formazione spagnola: una via d’uscita importante per evitare una stagione da separato in casa.potrebbe lasciare l’Atletico Madrid. Secondo il sito del quotidiano “AS” il suo importante agente, il portoghese Jorge Mendes, sta valutando diverse possibili piste e una delle piu’ convincenti porta a …