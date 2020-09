Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly ancora in bilico, per Arkadiusz Milik c’è solo l’Everton (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Napoli riflette ancora sul futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo Tuttosport la società azzurra sarebbe combattuta nel caso di offerta da 75 milioni di Euro da parte di Paris Saint-Germain o da altri club. Difficile rinunciare a una cifra simile, ma risulta complicato anche trattenere il difensore, che altrove guadagnerebbe il doppio dell’ingaggio. Il punto è che a fine mercato per la società azzurra sarebbe difficile trovare un valido sostituto: Sokratis Papastathopoulos potrebbe andare altrove e difficilmente il Feyenoord cederebbe ora il giovane Marcos Senesi. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Stando al quotidiano, inoltre, ... Leggi su calciomercato.napoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilriflettesul futuro di. Secondo Tuttosport la società azzurra sarebbe combattuta nel caso di offerta da 75 milioni di Euro da parte di Paris Saint-Germain o da altri club. Difficile rinunciare a una cifra simile, ma risulta complicato anche trattenere il difensore, che altrove guadagnerebbe il doppio dell’ingaggio. Il punto è che a fine mercato per la società azzurra sarebbe difficile trovare un valido sostituto: Sokratis Papastathopoulos potrebbe andare altrove e difficilmente il Feyenoord cederebbe ora il giovane Marcos Senesi. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Stando al quotidiano, inoltre, ...

