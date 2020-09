Calciomercato Juventus, sorpresa gratuita: è guerra a Manchester (Di mercoledì 30 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Il Calciomercato della Juventus si muove e lo fa anche per le tante occasioni a parametro zero offerte dal tavolo delle trattative. Fabio Paratici non è nuovo ad affari del genere: nel corso degli anni, infatti, durante la sua esperienza in bianconero, il CFO della Vecchia Signora ci ha abituati a diverse sorprese gratuite per i campioni d’Italia. Alcune di queste sono risultate delle vere operazioni da sogno, come per esempio quella per Paul Pogba alla Juve, mentre altre, almeno per il momento, hanno generato più dubbi di quante conferme siano state in grado di certificare: il riferimento, in questo caso, è agli affari per Adrien Rabiot oppure per Aaron Ramsey, che tra alti e bassi stanno faticosamente cercando di risalire la china dopo mesi non semplici ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) NEWS– Ildellasi muove e lo fa anche per le tante occasioni a parametro zero offerte dal tavolo delle trattative. Fabio Paratici non è nuovo ad affari del genere: nel corso degli anni, infatti, durante la sua esperienza in bianconero, il CFO della Vecchia Signora ci ha abituati a diverse sorprese gratuite per i campioni d’Italia. Alcune di queste sono risultate delle vere operazioni da sogno, come per esempio quella per Paul Pogba alla Juve, mentre altre, almeno per il momento, hanno generato più dubbi di quante conferme siano state in grado di certificare: il riferimento, in questo caso, è agli affari per Adrien Rabiot oppure per Aaron Ramsey, che tra alti e bassi stanno faticosamente cercando di risalire la china dopo mesi non semplici ...

DiMarzio : #Calciomercato | Rottura #Chelsea-#Alonso: #Juventus e #Inter alla finestra - DiMarzio : #Juventus, su #Rugani c'è il #Valencia - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, il #Valencia offre per #Rugani Ancora distanza tra le parti - chaexJUVE : RT @SkySport: Calciomercato Juve, c'è l'offerta del Valencia per Rugani: no dei bianconeri - calciomercatoit : #Juventus, stretta finale per #EmersonPalmieri e #Kean: altri due colpi in arrivo per #Pirlo ?? #CMITmercato -