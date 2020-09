Calciomercato Juventus | inserimento Newcastle per Rugani | ore decisive

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Andrea Pirlo e lahanno ben chiari quali giocatori sono dei perni della nuova struttura e quali invece sono a fine ciclo o indietro nelle gerarchie. Quest’ultima settimana sisarà fondamentale per definire le cessioni necessarie, che potrebbero anche avvallare un ultimo colpo importante come Federico Chiesa. Oltre le situazioni riguardanti Sami Khedira e Douglas Costa, uno dei giocatori che potrebbe partire in queste ore è Daniele. Il difensore centrale ha ricevuto vari apprezzamenti da molti club europei, tra cui uno important del Valencia negli scorsi giorni. La squadra spagnola però non avrebbe raggiunto l’accordo sulla formula del trasferimento con i bianconeri, lasciando spazio ad inserimenti nell’affare. LEGGI ANCHE:...

DiMarzio : #Calciomercato | Rottura #Chelsea-#Alonso: #Juventus e #Inter alla finestra - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, il #Valencia offre per #Rugani Ancora distanza tra le parti - DiMarzio : #Juventus, su #Rugani c'è il #Valencia - heyserkanbolat : RT @NicoSchira: Il #Parma ha chiesto alla #Juventus il centrocampista Hans #NicolussiCaviglia. #calciomercato - FrancescoSorgi : RT @NicoSchira: Il #Parma ha chiesto alla #Juventus il centrocampista Hans #NicolussiCaviglia. #calciomercato -

