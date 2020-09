Calciomercato Juventus, Douglas Costa verso l’addio: le soluzioni (Di mercoledì 30 settembre 2020) La chiusura delle porte della sede del Calciomercato è sempre più vicina e praticamente tutte le squadre di Serie A sarebbero alla ricerca di eventuali opportunità che vadano ad arricchire la rosa della Juventus di Andrea Pirlo. Ma gli affari in entrata potrebbero non rappresentare la priorità della dirigenza torinese, al momento. Infatti, da risolvere rimarrebbero ancora le questioni relative alle cessioni, di cui da tempo si sta vociferando. L’uomo mercato che ha fatto maggiormente parlare di sé a causa dell’interessamento di diversi club europei è Douglas Costa. Questi, vorrebbe rimanere a Torino, ma Andrea Pirlo non lo considererebbe un giocatore fondamentale per il suo assetto tattico ideale. Inoltre, la Juventus potrebbe risparmiare i 6 milioni ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) La chiusura delle porte della sede delè sempre più vicina e praticamente tutte le squadre di Serie A sarebbero alla ricerca di eventuali opportunità che vadano ad arricchire la rosa delladi Andrea Pirlo. Ma gli affari in entrata potrebbero non rappresentare la priorità della dirigenza torinese, al momento. Infatti, da risolvere rimarrebbero ancora le questioni relative alle cessioni, di cui da tempo si sta vociferando. L’uomo mercato che ha fatto maggiormente parlare di sé a causa dell’interessamento di diversi club europei è. Questi, vorrebbe rimanere a Torino, ma Andrea Pirlo non lo considererebbe un giocatore fondamentale per il suo assetto tattico ideale. Inoltre, lapotrebbe risparmiare i 6 milioni ...

DiMarzio : #Calciomercato | Rottura #Chelsea-#Alonso: #Juventus e #Inter alla finestra - DiMarzio : #Juventus, su #Rugani c'è il #Valencia - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, il #Valencia offre per #Rugani Ancora distanza tra le parti - hbk_89 : RT @mirkocalemme: La #Fiorentina ha contattato l'agente di #Callejon: per ora solo un sondaggio in vista della possibile cessione di #Chies… - hbk_89 : RT @utzi_26: Necessità: - Terzino sinistro, in grado di agire a tutta fascia; - centrocampista/mezzala in grado di dare respiro a #Ramsey;… -