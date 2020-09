Calciomercato Fiorentina: offerta del West Ham per Milenkovic (Di mercoledì 30 settembre 2020) Calciomercato Fiorentina: il West Ham avrebbe fatto un’offerta per Nikola Milenkovic. I dettagli della trattativa Oltre a Milan ed Inter anche dall’estero hanno messo gli occhi su Nikola Milenkovic. Come riporta Gianluca Di Marzio, il West Ham è interessato al difensore e avrebbe già avanzato un’offerta alla Fiorentina. Gli Hammers hanno messo sul piatto 25 milioni di euro per il difensore classe 1997. La Fiorentina riflette, anche se aspetta un’offerta più vantaggiosa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020): ilHam avrebbe fatto un’per Nikola. I dettagli della trattativa Oltre a Milan ed Inter anche dall’estero hanno messo gli occhi su Nikola. Come riporta Gianluca Di Marzio, ilHam è interessato al difensore e avrebbe già avanzato un’alla. Gli Hammers hanno messo sul piatto 25 milioni di euro per il difensore classe 1997. Lariflette, anche se aspetta un’più vantaggiosa. Leggi su Calcionews24.com

