Cagliari, si presenta Godin: “Scelta di cuore, l’allenatore ha avuto il suo peso. Nainggolan? Speriamo” (Di mercoledì 30 settembre 2020) È il “Godin Day“. Così il Cagliari ha definito la giornata di oggi, in cui ha presentato ufficialmente il difensore arrivato dall’Inter. Prima l’accoglienza del presidente Tommaso Giulini: “È un grande piacere, sono molto emozionato di esser qui insieme a un campione come Diego, che ha scelto Cagliari, la Sardegna, questa società e questa squadra: penso sia un segnale forte per le nostre ambizioni. Vogliamo crescere assieme a lui”. Poi, è stato il turno del protagonista: “Ho scelto con il cuore, per la storia della mia famiglia: mi piace il Cagliari, è una squadra in crescita che ha bisogno di esperienza. L’allenatore ha avuto il suo peso nella scelta, così ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) È il “Day“. Così ilha definito la giornata di oggi, in cui hato ufficialmente il difensore arrivato dall’Inter. Prima l’accoglienza del presidente Tommaso Giulini: “È un grande piacere, sono molto emozionato di esser qui insieme a un campione come Diego, che ha scelto, la Sardegna, questa società e questa squadra: penso sia un segnale forte per le nostre ambizioni. Vogliamo crescere assieme a lui”. Poi, è stato il turno del protagonista: “Ho scelto con il, per la storia della mia famiglia: mi piace il, è una squadra in crescita che ha bisogno di esperienza. L’allenatore hail suonella scelta, così ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari presenta Cagliari. Il 2 ottobre si presenta "Muri di Sardegna" Sardegna Reporter La presentazione al Cagliari di Godin: “Penso di aver fatto il mio meglio all’Inter”

Diego Godin è stato presentato al Cagliari, compagine nella quale giocherà nella sua seconda stagione in Italia, reduce dalla prima esperienza in maglia nerazzurra. Ecco, dunque, le dichiarazioni di ...

