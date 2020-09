Buongiorno dalla Borsa 30 settembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 settembre 2020) (Tele) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,48%; sulla stessa linea, depressa nel finale il Nasdaq 100, che chiude sotto i livelli della vigilia a 11.322,95 punti. In forte ribasso Tokyo, che mostra una discesa dell’1,50% e archivia la seduta a 23.185,1 punti. Shenzhen guadagna bene e porta a casa un +1,1%, terminando la sessione a 12.900,7 punti. Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,39%; senza slancio Londra, che negozia con un -0,03%; contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,39%. Il settore tecnologia, con il suo -1,18%, si attesta come peggiore del mercato. Aggressivo avvitamento per Eems, che tratta in perdita del ...