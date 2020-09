Brilla il mercato americano (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Ultima seduta del mese di settembre al rialzo per la borsa di Wall Street con i numeri sull’occupazione americana e le attese di un accordo sul piano di aiuti che migliorano il sentiment degli investitori. Quanto ai dati macro, in base alle stime dell’Automatic Data Processor (ADP), negli USA è stato registrato a settembre un aumento dei posti di lavoro nel settore privato pari a 749 mila unità. Un dato che ha battuto il consenso degli economisti. Il prodotto interno lordo, invece, nella lettura finale del secondo trimestre, è sceso del 31,4%, ma meno della lettura preliminare. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un balzo dell’1,80%; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dell’1,37%. In denaro il Nasdaq 100 (+1,32%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Ultima seduta del mese di settembre al rialzo per la borsa di Wall Street con i numeri sull’occupazione americana e le attese di un accordo sul piano di aiuti che migliorano il sentiment degli investitori. Quanto ai dati macro, in base alle stime dell’Automatic Data Processor (ADP), negli USA è stato registrato a settembre un aumento dei posti di lavoro nel settore privato pari a 749 mila unità. Un dato che ha battuto il consenso degli economisti. Il prodotto interno lordo, invece, nella lettura finale del secondo trimestre, è sceso del 31,4%, ma meno della lettura preliminare. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un balzo dell’1,80%; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dell’1,37%. In denaro il Nasdaq 100 (+1,32%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione ...

laConceria : #Essenz, il mercato tedesco della calzatura non brilla più - sergiocap71 : Ma Aalto brilla anche nel design e nei complementi d'arredo, in genere in legno o betulla o frassino, commercializz… -

Ultime Notizie dalla rete : Brilla mercato Brilla il mercato americano Borsa Italiana Brilla il mercato americano

Ultima seduta del mese di settembre al rialzo per la borsa di Wall Street con i numeri sull'occupazione americana e le attese di un accordo sul ...

Ultima seduta del mese di settembre al rialzo per la borsa di Wall Street con i numeri sull'occupazione americana e le attese di un accordo sul ...