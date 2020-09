Briatore | Gregoraci | lei ne parla male al Grande Fratello Vip

Leggi su biccy

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ElisabettaalVip ha avuto un momento di confronto con Patrizia De Blanckndo di Flavio. La Mata Hari del GF Vip (come la chiama dispregiativamente Fulvio Abbate) ha infatti svelato alla Contessa i motivi che l’hanno spinta a divorziare dall’uomo. “Mi trascurava molto, era sempre molto impegnato, ma ti dico è successa una cosa che mi ha fatto rimanere: mia mamma è morta, il giorno del funerale di mia mamma lui se n’è andato, mi ha lasciato da sola, perché lui se ne doveva andare in discoteca. Io quel giorno non gliel’ho perdonato. Mi ha lasciato da sola il giorno del funerale di mamma. Da lì mi è scattato qualcosa. E’ una roba molto delicata questa, però il ...