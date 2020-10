«Borat 2» arriva prima delle elezioni americane

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Come mantiene i segreti Borat neanche il miglior agente esperto della Cia. Il secondo capitolo del fortunato film del 2006, che incassò 260 milioni di dollari a fronte di un costo di appena 18, è stato, infatti, girato nel 2020 di nascosto. L’inviato sui generis della televisione kazaka impersonato da Sacha Baron Cohen torna, a distanza di 14 anni, mettendo in scena scherzi micidiali – si parla di una sua esibizione a un raduno dell’estrema destra americana – non più al cinema, ma in streaming.