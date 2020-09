Bollettino Coronavirus del 30 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 settembre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 30è +0,59% (ieri +0,52%) con 314.861 contagiati totali, 227.704 dimissioni/guarigioni (+1.198) e 35.894 deceduti (+19); 51.263 infezioni in corso (+633). Elaborati 105.564 tamponi (ieri 90.185); 1.851 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,75% (ieri 1,82%). Ricoverati con sintomi 3.047 (-1); terapie intensive +9 (280). Nuovi casi soprattutto in: Campania 287; Lazio 210; Lombardia 201; Sicilia 170; Piemonte 170; Veneto 155; Toscana 120; Emilia Romagna 101; Puglia 99; Liguria 51; Sardegna 51. In Lombardia curva +0,18% (ieri +0,19%) con 18.804 tamponi (ieri 13.791) e 201 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,06% (ieri 1,47%); 106.727 contagiati totali; ricoverati -9 (306); terapie intensive +1 (34); 4 decessi (16.955). Gli ulteriori numeri di oggi sono pochi (per una volta solo tre) ma molto importanti ...