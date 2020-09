Boccia: “Regioni rispettino impegni, non tolleriamo più violazioni”. E alla Sicilia: “Statuto incostituzionale” (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Nel 2021 le Regioni che non avranno rispettato gli impegni assunti davanti al Governo nel modificare una norma nel 2020 non avranno la fiducia del dipartimento Affari regionali sugli impegni dell’anno successivo. Si tratta di una violazione della leale collaborazione“. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in audizione in commissione Questioni regionali, sul processo di attuazione del regionalismo differenziato. Leggi su dire (Di mercoledì 30 settembre 2020) ROMA – “Nel 2021 le Regioni che non avranno rispettato gli impegni assunti davanti al Governo nel modificare una norma nel 2020 non avranno la fiducia del dipartimento Affari regionali sugli impegni dell’anno successivo. Si tratta di una violazione della leale collaborazione“. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in audizione in commissione Questioni regionali, sul processo di attuazione del regionalismo differenziato.

sarafoscolo : In commissione Questioni Regionali per l’audizione del Ministro Boccia per l’indagine conoscitiva sul processo di a… - SFregolent : ?? Buongiorno amici! Siamo in commissione con il Ministro Boccia, per continuare l’indagine conoscitiva sul processo… - conci66aa : RT @Massimi47715989: Covid:Camera boccia mozione opposizione su verbali Cts - Ultima Ora - ANSA - cbucciarelli07 : RT @Massimi47715989: Covid:Camera boccia mozione opposizione su verbali Cts - Ultima Ora - ANSA - MaurizioFuochi : RT @Massimi47715989: Covid:Camera boccia mozione opposizione su verbali Cts - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia “Regioni Coronavirus: Boccia, 'spero no nuovo lockdown ma dipende da noi' Affaritaliani.it