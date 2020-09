Boato a Parigi, aereo supera muro del suono: la spiegazione della Polizia (Di mercoledì 30 settembre 2020) Questa mattina, Parigi è andata nel panico per un Boato. Inizialmente si pensava ad un’esplosione, ma in realtà si è trattato di un aereo che ha superato il muro del suono Attimi di paura quelli vissuti questa mattina dai cittadini di Parigi. Pochi minuti dopo le ore 12, infatti, è stato avvertito un Boato fortissimo, … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Questa mattina,è andata nel panico per un. Inizialmente si pensava ad un’esplosione, ma in realtà si è trattato di unche hato ildelAttimi di paura quelli vissuti questa mattina dai cittadini di. Pochi minuti dopo le ore 12, infatti, è stato avvertito unfortissimo, … L'articolo proviene da .

