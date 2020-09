Bill Gates: “Vaccino per tutti per tornare alla vita prima del Coronavirus” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Vaccino per tutti e si eviterà il disastro”. Esordisce così Bill Gates, il fondatore di Microsoft, in un’articolo che compare sulla prima pagina del Corriere della Sera. Per Gates, proprio “grazie a questo enorme passo avanti, il mondo avrà finalmente la possibilità di eradicare la minaccia della pandemia e tornare alla vita normale” e, “poiché sara’ possibile vaccinarsi contro la malattia, i governi potranno revocare tutte le misure di distanziamento sociale, la gente smetterà di usare la mascherina e l’economia globale ritroverà il suo slancio”. Perà attenzione, avverte Gates: “L’eradicazione della malattia non ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Vaccino pere si eviterà il disastro”. Esordisce così, il fondatore di Microsoft, in un’articolo che compare sullapagina del Corriere della Sera. Per, proprio “grazie a questo enorme passo avanti, il mondo avrà finalmente la possibilità di eradicare la minaccia della pandemia enormale” e, “poiché sara’ possibile vaccinarsi contro la malattia, i governi potranno revocare tutte le misure di distanziamento sociale, la gente smetterà di usare la mascherina e l’economia globale ritroverà il suo slancio”. Perà attenzione, avverte: “L’eradicazione della malattia non ...

