Bill Gates: “Vaccino anti-COVID per tutti per evitare il disastro morale ed economico” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Bill Gates lancia un nuovo appello ai Paesi sviluppati, affinché garantiscano la vaccinazione per tutta la popolazione mondiale, con la prospettiva di un vaccino contro il COVID-19 che non arriverà prima del prossimo anno: solo così si potrà evitare il disastro “morale” ma anche economico. Il fondatore di Microsoft, sul Corriere della Sera, fa il punto sulla situazione attuale, con i Paesi a reddito medio basso al momento in grado di vaccinare solo il 14% della loro popolazione: in questo scenario “il virus continuerà a diffondersi incontrollato per quattro mesi in tre quarti del globo. E vedremmo raddoppiare il numero delle vittime. Sarebbe una catastrofe morale“. Inoltre, il rischio di ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020)lancia un nuovo appello ai Paesi sviluppati, affinché garscano la vaccinazione per tutta la popolazione mondiale, con la prospettiva di un vaccino contro il-19 che non arriverà prima del prossimo anno: solo così si potràil” ma anche economico. Il fondatore di Microsoft, sul Corriere della Sera, fa il punto sulla situazione attuale, con i Paesi a reddito medio basso al momento in grado di vaccinare solo il 14% della loro popolazione: in questo scenario “il virus continuerà a diffondersi incontrollato per quattro mesi in tre quarti del globo. E vedremmo raddoppiare il numero delle vittime. Sarebbe una catastrofe“. Inoltre, il rischio di ...

AnnaMariaCastel : RT @CesareSacchetti: I medici belgi denunciano la truffa Covid:'non c’è più alcuna giustificazione medica per qualsiasi politica di emergen… - betullawhite : RT @CesareSacchetti: I medici belgi denunciano la truffa Covid:'non c’è più alcuna giustificazione medica per qualsiasi politica di emergen… - MarcoSavioli5 : RT @CesareSacchetti: Per chi voleva sapere da che parte sta Boris Johnson, legga qui. 'È fantastico avere il tuo sostegno Bill (Gates). Lav… - Ilsognatore13 : RT @CesareSacchetti: I medici belgi denunciano la truffa Covid:'non c’è più alcuna giustificazione medica per qualsiasi politica di emergen… - ziofebo : RT @CesareSacchetti: I medici belgi denunciano la truffa Covid:'non c’è più alcuna giustificazione medica per qualsiasi politica di emergen… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates BILL GATES / ECCO A VOI IL “GLOBAL HEALTH EMPIRE” La Voce Delle Voci Screening nelle scuole, via libera del Cts ai test rapidi “antigenici”.

La Bill & Melinda Gates Foundation si è accordata con due aziende produttrici per farli vendere ad un prezzo massimo di 5 dollari l’uno per un periodo di 6 mesi. “I test rapidi di alta qualità ci ...

Bill Gates: «Covid, vaccino per tutti o sarà il disastro»

Il mondo è alla vigilia di una grande conquista scientifica: con ogni probabilità un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19 sarà disponibile all’inizio del prossimo anno. Anzi, ce ne sarà forse ...

La Bill & Melinda Gates Foundation si è accordata con due aziende produttrici per farli vendere ad un prezzo massimo di 5 dollari l’uno per un periodo di 6 mesi. “I test rapidi di alta qualità ci ...Il mondo è alla vigilia di una grande conquista scientifica: con ogni probabilità un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19 sarà disponibile all’inizio del prossimo anno. Anzi, ce ne sarà forse ...