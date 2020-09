Biden e Trump? Ha vinto Patrizia De Blanck (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due uomini, bianchi, vecchi, ricchi e imbolsiti se ne sono dette di tutti i colori nel primo confronto Tv della più orrenda campagna elettorale della storia d’America, producendo un effetto raccapricciante per chi cercava un minimo di contenuti ma dando ampia soddisfazione al popolo dei social e dei reality.Joe Biden e Donald Trump scelgono dunque la strada della contessa Patrizia De Blanck, scelgono la via della rissa in formato Grande Fratello VIP facendo così strage di ogni seria rappresentazione della democrazia.Lo fanno scientemente (Trump assai più del suo avversario), dopo aver passato al trucco e parrucco un tempo non inferiore a quello del dibattito, lo fanno perché (più o meno consapevolmente) non riescono a evitare di interpretare il ruolo che loro ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due uomini, bianchi, vecchi, ricchi e imbolsiti se ne sono dette di tutti i colori nel primo confronto Tv della più orrenda campagna elettorale della storia d’America, producendo un effetto raccapricciante per chi cercava un minimo di contenuti ma dando ampia soddisfazione al popolo dei social e dei reality.Joee Donaldscelgono dunque la strada della contessaDe, scelgono la via della rissa in formato Grande Fratello VIP facendo così strage di ogni seria rappresentazione della democrazia.Lo fanno scientemente (assai più del suo avversario), dopo aver passato al trucco e parrucco un tempo non inferiore a quello del dibattito, lo fanno perché (più o meno consapevolmente) non riescono a evitare di interpretare il ruolo che loro ...

