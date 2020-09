Beppe Sala si prepara al bis per Milano | ' Sette temi per il futuro' Ecco quali saranno

(Di mercoledì 30 settembre 2020)sial bis per: in un post su Facebook, il sindaco del capoluogo lombardo lancia un'iniziativa super ildella città, a partire dal 12 ottobre . Forse un ...

GianmarcoSalati : @hipsterdelcazzo Beppe Sala classico individuo che si fa fale sega 5 eulo - Futue_te_ipsum_ : @sarais53 @Mafalda2710 @dottora_i Questo sarebbe pure sardo? Chi era quel ministro che a giugno impedì alla Sardegn… - bioccolo : RT @LorenzoMaggi15: @bioccolo ma perchè rispondiamo Beppe Sala? - LorenzoMaggi15 : @bioccolo ma perchè rispondiamo Beppe Sala? - bioccolo : @mausassi Quando speri tanto che per magia arrivi a beppe sala o a bonomi un istante prima che addentino il pranzo -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Sala

LEGNANO – Se Toia mette in campo Salvini (due volte), Radice risponde con Zingaretti e Beppe Sala in un colpo solo. Nella sera di mercoledì 30 settembre, 150 sostenitori del candidato sindaco del ...Il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il sindaco di Milano Beppe Sala sono arrivati a Legnano per appoggiare il candidato del centrosinistra e discutere con lui degli scenari dell’area ...Beppe Sala si prepara al bis per Milano: in un post su Facebook, il sindaco del capoluogo lombardo lancia un'iniziativa su sette temi per il futuro della città, a partire dal 12 ottobre. Forse un ...