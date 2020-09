Benevento, Caprari: “Batosta utile per imparare. Non rinunciamo mai a giocare” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non è bastata la sua doppietta a salvare il Benevento contro l'Inter. Gianluca Caprari esce dal campo rammaricato per il 5-2 finale a favore dei nerazzurri, ma può comunque ritenersi soddisfatto per la prestazione individuale.LE PAROLE DI CaprariCaprari commenta la sconfitta del Benevento ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter è una squadra che lotta per lo Scudetto, non ci poteva essere partita anche se ci abbiamo provato. Questa batosta ci farà capire meglio in quale categoria stiamo giocando. Il nostro campionato comunque è con altre squadre, non coi nerazzurri, e domenica in casa dovremo battere il Bologna. Noi vogliamo offrire sempre calcio, l'importante è essere equilibrati. Dobbiamo ascoltare mister Inzaghi e fare in campo ciò che ci chiede, a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non è bastata la sua doppietta a salvare ilcontro l'Inter. Gianlucaesce dal campo rammaricato per il 5-2 finale a favore dei nerazzurri, ma può comunque ritenersi soddisfatto per la prestazione individuale.LE PAROLE DIcommenta la sconfitta delai microfoni di Sky Sport: "L'Inter è una squadra che lotta per lo Scudetto, non ci poteva essere partita anche se ci abbiamo provato. Questa batosta ci farà capire meglio in quale categoria stiamo giocando. Il nostro campionato comunque è con altre squadre, non coi nerazzurri, e domenica in casa dovremo battere il Bologna. Noi vogliamo offrire sempre calcio, l'importante è essere equilibrati. Dobbiamo ascoltare mister Inzaghi e fare in campo ciò che ci chiede, a ...

