Becciu | la famiglia del cardinale licenzia il legale dopo il caso delle sue foto in costume

A pochi giorni dall'esplosione del caso di monsignor Becciu, a cui Papa Francesco ha chiesto di dimettersi dopo le accuse di aver usato fondi vaticani per favorire i fratelli, la famiglia del cardinale ha deciso di revocare l'incarico di difenderlo all'avvocato Ivano Iai. In base a quanto riportato dal Corriere della Sera, il licenziamento è dovuto a una serie di fotografie che il legale ha pubblicato sul suo account Instagram privato in cui è ritratto al mare con un costume da bagno. Scatti, poi diffusi dal sito Dagospia, che avrebbero messo il porporato e la sua famiglia in imbarazzo. "Con molto dolore – si legge in un comunicato diffuso da Iai e riportato dal quotidiano di ...

ARoldering : RT @LaVeritaWeb: Dopo le denunce ai pm vaticani, i parenti dell'ex cardinale licenziano Ivano Iai, protagonista di scatti social imbarazzan… - MamolkcsMamol : Becciu, la famiglia del cardinale licenzia l'avvocato Iai: imbarazzo per le foto in costume su Instagram… - LucillaMasini : La famiglia di Becciu invita l'avvocato difensore a dimettersi, perché è imbarazzata da alcune sue foto in costume.… - serenel14278447 : La famiglia di Becciu ha licenziato l'avvocato Ivano Iai: imbarazzo per le foto succinte al mare - giovanna_campus : RT @giovanni_bua: «Con molto dolore comunico di aver rinunciato al mandato conferitomi dalla Famiglia Becciu». L'avvocato @IvanoIai ha form… -

Appena due giorni fa Ivano Iai - legale sardo della famiglia del dimissionario monsignor Giovanni Angelo Becciu - aveva presentato due denunce per calunnia, diffamazione aggravata e divieto di ...

