Beautiful anticipazioni | Thomas e Liam arrivano alle mani | la verità cambia tutto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 settembre 2020)adesso ha tutte le prove che gli servono. Bastava la confessione di Flo per dimostrare che Phoebe non è sua figlia. Ed ecco che le parole di Douglas trovano un senso. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano la trama della puntata di do1 ottobre 2020. E mentreascolta la confessione di Flo, restando senza parole, Hope invece è tra le braccia diche è pronto a usare persino della droga per far si che la ragazza si sciolga e abbiano un primo rapporto. Neppure Wyatt avrebbe mai potuto immaginarequello che Flo per mesi ha nascosto ma adesso è arrivato il momento di fare i conti con le bugie e con il piano diabolico che il padre di Zoe ha portato avanti. Ma ...