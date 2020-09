BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 1° ottobre 2020

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 30 settembre 2020)di giovedì 1°:Leggi anche:italiane: FLO IN CARCERE ma… quanto ci resterà?Thomas Forrester (Matthew Atkinson) è ormai consapevole che il castello di bugie intorno a Phoebe / Beth sta per crollare! Thomas, ormai alle strette, cerca di organizzare un viaggio in elicottero per lasciare Los Angeles insieme a Hope (Annika Noelle)… Liam Spencer (Scott Clifton) arriva alla Forrester Creations per rivelare tutta la verità a Hope… Wyatt (Darin Brooks) è ancora scioccato dalla rivelazione di Flo (Katrina Bowden)…: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)