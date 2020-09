Bayern Monaco da urlo: vittoria in Supercoppa contro il Dortmund (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Bayern Monaco ha conquistato la Supercoppa di Germania battendo il Borussia Dortmund per 3-2: tutti i gol Il Bayern Monaco ha trionfato nella finale di Supercoppa di Germania battendo il Borussia Dortmund per 3-2. Ennesimo trofeo nell’anno solare per la squadra di Hans-Dieter Flick, vincitore del Triplete nella stagione 2019/20. A garantire il successo ai bavaresi sono state le reti di Tolisso, Muller e Kimmich. Inutili i gol ospiti di Brandt e Haaland. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilha conquistato ladi Germania battendo il Borussiaper 3-2: tutti i gol Ilha trionfato nella finale didi Germania battendo il Borussiaper 3-2. Ennesimo trofeo nell’anno solare per la squadra di Hans-Dieter Flick, vincitore del Triplete nella stagione 2019/20. A garantire il successo ai bavaresi sono state le reti di Tolisso, Muller e Kimmich. Inutili i gol ospiti di Brandt e Haaland. Leggi su Calcionews24.com

