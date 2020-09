Bayern Monaco-Borussia Dortmund diretta tv e streaming, dove vedere il match (Di mercoledì 30 settembre 2020) Bayern Monaco-Borussia Dortmund si gioca oggi alle 20.30 per la gara valida per la Supercoppa di Germania. I bavaresi hanno vinto sia il campionato tedesco sia la Coppa nazionale e per questo motivo affrontano la seconda classificata. Il super classico è pronto ad entusiasmare i tifosi tedeschi e non...Bayern Monaco-Borussia Dortmund, le probabili formazionicaption id="attachment 970305" align="alignnone" width="434" Alphonso Davies (getty images)/captionReduci dal k.o. in campionato contro l'Hoffenheim, i bavaresi restano comunque i favoriti. Il Bayern Monaco ha vinto già sette volte questo trofeo e vorrebbe staccare proprio il Borussia Dortmund, ferma a quota sei, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020)si gioca oggi alle 20.30 per la gara valida per la Supercoppa di Germania. I bavaresi hanno vinto sia il campionato tedesco sia la Coppa nazionale e per questo motivo affrontano la seconda classificata. Il super classico è pronto ad entusiasmare i tifosi tedeschi e non..., le probabili formazionicaption id="attachment 970305" align="alignnone" width="434" Alphonso Davies (getty images)/captionReduci dal k.o. in campionato contro l'Hoffenheim, i bavaresi restano comunque i favoriti. Ilha vinto già sette volte questo trofeo e vorrebbe staccare proprio il, ferma a quota sei, ...

