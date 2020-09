Bassetti tira dritto sui tamponi: «Inutili per gli asintomatici. I medici tornino a visitare e curare i malati» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre L’infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha spiegato il suo post su Facebook pubblicato il 28 settembre, in cui definiva il caso del Genoa la Waterloo dei tamponi. I contagi da Coronavirus trovati tra i tesserati «dimostrano che i tamponi non bastano, essendo inefficaci per gli asintomatici», ha detto in un’intervista alla Stampa. Il nodo degli asintomatici è comunque difficile da sciogliere, e anche Bassetti riconosce che non sia semplice tracciarli. Sicuramente, sottolinea, non è con i tamponi a tappeto che si risolve la questione. Questo metodo, afferma, «scatta un’istantanea che il giorno dopo può ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 29 settembre L’infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo, ha spiegato il suo post su Facebook pubblicato il 28 settembre, in cui definiva il caso del Genoa la Waterloo dei. I contagi da Coronavirus trovati tra i tesserati «dimostrano che inon bastano, essendo inefficaci per gli», ha detto in un’intervista alla Stampa. Il nodo degliè comunque difficile da sciogliere, e anchericonosce che non sia semplice tracciarli. Sicuramente, sottolinea, non è con ia tappeto che si risolve la questione. Questo metodo, afferma, «scatta un’istantanea che il giorno dopo può ...

Open_gol : Bassetti tira dritto sui tamponi: «Inutili per gli asintomatici. I medici tornino a visitare e curare i malati» - teipalo : Per completezza: - NoStat16 : @MMmarco0 Fa ancora impressione - Adriano99404537 : RT @SoniaLaVera: L'Opinione delle Libertà - Phil_83 : RT @Libero_official: Matteo #Bassetti e il #Mise evacuato per #coronavirus: 'Non è l'#ebola, dovrei farlo tutte le mattine' #Lariachetira… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti tira Bassetti tira dritto sui tamponi: «Inutili per gli asintomatici. I medici tornino a visitare e curare i malati» Open Napoli-Genoa con l'incubo Covid, Bassetti: «La Waterloo dei tamponi»

I tamponi possono dare, da una parte una falsa patente di negatività e di liberi tutti e dall'altra produrre un esercito di positivi asintomatici. Lo scrive su Fb il professor Matteo Bassetti, diretto ...

Braglia: «Vigorito? Mancano idee chiare sul ruolo del portiere»

Simone Braglia torna sul valzer dei portieri in casa Genoa: Mauro Vigorito sarà il nuovo numero dopo, dopo Mattia Perin, positivo al Covid-19 ...

I tamponi possono dare, da una parte una falsa patente di negatività e di liberi tutti e dall'altra produrre un esercito di positivi asintomatici. Lo scrive su Fb il professor Matteo Bassetti, diretto ...Simone Braglia torna sul valzer dei portieri in casa Genoa: Mauro Vigorito sarà il nuovo numero dopo, dopo Mattia Perin, positivo al Covid-19 ...