Barbara d'Urso pubblica una foto inedita da giovanissima insieme al figlio neonato (Di mercoledì 30 settembre 2020) Barbara d'Urso cuore di mamma. Quando si parla della conduttrice di Canale 5 spesso si parla di scoop, di gossip, di reality e spesso anche di ascolti. Questa volta però Barbara d'Urso commuove Instagram nel suo ruolo più tenero, quello di mamma. Barbara d'Urso, la foto da giovane Giovane, tenera, dolce e materna. Sono queste le caratteristiche che si ritrovano sul suo viso nello scatto pubblicato qualche ora fa sui social dalla conduttrice di Live Non è la d'Urso. Una foto inconsueta per il profilo di Barbarella di solito molto concentrata sul suo lavoro. Ma per il compleanno di uno dei due figli, si può fare una eccezione. Lo scatto la ritrae dolce, con un maglione a tema panda, e tra le braccia il figlio

