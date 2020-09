Banca d’Italia, a settembre torna a salire l’indice Euro-coin (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo sei cali consecutivi a settembre l’indice Euro-coin è tornato a salire a -0,31 (-0,64 in agosto) e si porta sui livelli registrati nella scorsa primavera. Come spiega in una nota la Banca d’Italia, l’indicatore ha beneficiato del miglioramento della fiducia di consumatori e imprese e delpiù favorevole andamento dei consumi di beni durevoli. L’Euro-coin della Banca d’Italia – pubblicato mensilmente insieme al CEPR – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’Euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo sei cali consecutivi al’indiceto aa -0,31 (-0,64 in agosto) e si porta sui livelli registrati nella scorsa primavera. Come spiega in una nota lad’Italia, l’indicatore ha beneficiato del miglioramento della fiducia di consumatori e imprese e delpiù favorevole andamento dei consumi di beni durevoli. L’dellad’Italia – pubblicato mensilmente insieme al CEPR – fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del Pil depurato dalle componenti più ...

