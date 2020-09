Bambino si lancia nel vuoto | il biglietto scritto ai genitori prima di morire

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mamma, papà vi amo ma devo seguire l’uomo col cappuccio”. È questo il drammatico messaggio lasciato aidaldi 10 anni che si èto nella scorsa notte a Chiaia (Napoli). Ilpotrebbe essere rimasto vittima di una challenge sul web chiamata “Jonathan Galindo”, un fenomeno nato in America ma arrivato ormai anche in Italia. A tal proposito la Procura dei minori ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio e la polizia ha sequestrato i device usati dalper collegarsi ad internet. L'articolo proviene da Ante24.it.