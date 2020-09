Ausilio: “Vogliamo tenere Ranocchia, Skriniar mai sul mercato. Nainggolan? Nessuna novità” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a SkySport prima della partita contro il Benevento, soffermandosi sul mercato nerazzurro: “Ranocchia? Rimane qua. Abbiamo avuto qualche discorso in merito, ma alla fine abbiamo fatto una valutazione con l’allenatore: può essere importante qua”. Un dietrofront dunque, dopo che il Genoa aveva raggiunto l’accordo con l’Inter per il difensore. Ausilio ha parlato anche di altri due giocatori: “Nainggolan? Non ci sono stati passi avanti. Il Cagliari ha fatto capire il suo interesse. Lui è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto e nei prossimi giorni faremo delle valutazioni con lui. Se resterà farà parte di un centrocampo molto forte”. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il direttore sportivo dell’Inter, Piero, ha parlato a SkySport prima della partita contro il Benevento, soffermandosi sulnerazzurro: “? Rimane qua. Abbiamo avuto qualche discorso in merito, ma alla fine abbiamo fatto una valutazione con l’allenatore: può essere importante qua”. Un dietrofront dunque, dopo che il Genoa aveva raggiunto l’accordo con l’Inter per il difensore.ha parlato anche di altri due giocatori: “? Non ci sono stati passi avanti. Il Cagliari ha fatto capire il suo interesse. Lui è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto e nei prossimi giorni faremo delle valutazioni con lui. Se resterà farà parte di un centrocampo molto forte”. ...

