Ausilio | «Ranocchia rimane all’Inter Nainggolan? Cercheremo la soluzione migliore per tutti»

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio del match contro il Benevento. ROSA RICCA – «Abbiamo cercato di fare le cose fatte bene. Abbiamo pensato che dalle situazioni un po' scomode o dagli errori si potesse fare meglio quest'anno. Abbiamo preferito abbondare in alcuni reparti». Nainggolan – «Non ci sono stati passi in avanti. Sappiamo che il Cagliari parla di Nainggolan ogni volta, in modo diretto e indiretto. E' dell'Inter, ha due anni di contratto, valuteremo. Se resterà, sarà parte di un centrocampo molto forte e competitivo. Altrimenti ...

