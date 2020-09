Aumento stipendi insegnanti: 20 euro in più e tanti rischi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gli insegnanti, in questa particolare emergenza sanitaria, chiedono un Aumento dello stipendio in considerazione delle tante responsabilità previste dai protocolli Covid-19 Il Coordinamento Nazionale Docenti ha chiesto al Ministero dell’Istruzione un Aumento degli stipendi. In considerazione delle tante responsabilità a cui sono sottoposti a causa dell’emergenza sanitaria in corso, gli insegnanti chiedono a gran voce un incremento stipendiale. Attualmente “l’Aumento” è pari a 20 euro, cifra assurda se si considerano le molteplici responsabilità e i rischi a cui vanno incontro quotidianamente. “Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gli, in questa particolare emergenza sanitaria, chiedono undelloo in considerazione delle tante responsabilità previste dai protocolli Covid-19 Il Coordinamento Nazionale Docenti ha chiesto al Ministero dell’Istruzione undegli. In considerazione delle tante responsabilità a cui sono sottoposti a causa dell’emergenza sanitaria in corso, glichiedono a gran voce un incrementoale. Attualmente “l’” è pari a 20, cifra assurda se si considerano le molteplici responsabilità e ia cui vanno incontro quotidianamente. “Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina ...

alexbarbera : Per chi si fosse distratto. L’aumento dello stipendio di Tridico all’Inps viene da lontano, frutto di una vergognos… - SoniaCa4157388 : RT @Michele_Arnese: 'Sapeva tutto Palazzo Chigi. Sapeva e ha anche avallato: non solo l’aumento degli stipendi per i presidenti Inps e Inai… - patrizia_silano : RT @rosanna_vespoli: #Tasse.. Aumento LUCE e METANO del 15%.....e VOI?....vi AUMENTATE gli STIPENDI con le NOSTRE TASSE! - rossud87 : @ADeLuca_SlcCgil @2631925 @Apo_Lyde_now Quando lavorerete per eliminare le forme contrattuali dannose rispetto le 8… - rosanna_vespoli : #Tasse.. Aumento LUCE e METANO del 15%.....e VOI?....vi AUMENTATE gli STIPENDI con le NOSTRE TASSE! -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento stipendi CNDDU chiede aumento di stipendio per i docenti: carico di lavoro aumentato Orizzonte Scuola TraWell Co: nel semestre perdita da 7,8 milioni di euro, l’ad si dimette per ragioni di salute

Il Consiglio di Amministrazione di TraWell Co, riunitosi nel tardo pomeriggio di ieri, 29 settembre 2020, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2020. I dati sotto r ...

Aumento stipendio docenti

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione delle tante responsabilità previste dai protocolli COVID 19, sulla cui sicurezza abbiamo espresso diverse perpl ...

Il Consiglio di Amministrazione di TraWell Co, riunitosi nel tardo pomeriggio di ieri, 29 settembre 2020, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2020. I dati sotto r ...Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in considerazione delle tante responsabilità previste dai protocolli COVID 19, sulla cui sicurezza abbiamo espresso diverse perpl ...