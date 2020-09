Auguri a Ezra Miller | icona di bellezza trasformista e gender free

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Nato nel 1992 nel New Jersey, Ezra Miller non è un esemplare della Gen Z per una manciata di anni (generazione che comprende i nati dal 1995 in poi). Allergico però a ogni forma di catalogazione, alle definizioni di genere e ai confini troppo marcati, l’attore ha contribuito a sfumare proprio i tracciati troppo netti, le linee di demarcazione troppo spesse, gli standard conosciuti, in qualunque ambito. Non si definisce uomo né donna, e noi lo eleggiamo simbolo assoluto della bellezza gender fluid. Perché lui è queer e felice di esserlo. Per questo, nonostante non abbia nemmeno 30 anni, è entrato a far parte da svariate stagioni del gotha delle beauty icon contemporanee. Non presente sui social, è sempre riuscito a far parlare di sé, non solo per il suo talento recitativo, ma anche grazie a trucco & parrucco da red carpet davvero wow e servizi fotografici dal Dna magnetico. Ezra ama, infatti, giocare con make-up e acconciature, creando così look non convenzionali che colpiscono nel segno.