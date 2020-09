Atalanta, Hateboer ammette: “Abbiamo ripensato alla gara dell’anno scorso” (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'Atalanta passa sul campo della Lazio con un convincente 4-1. Tra le tante reti segnate c'è anche quella di Hans Hateboer. Il terzino commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Siamo venuti qui per vincere la partita. Abbiamo giocato un bel primo tempo. Direi che è un bell'inizio. Abbiamo parlato della gara dell'anno scorso. Sapevamo che quando loro fanno un gol ne possono segnare altri. Quando abbiamo subito il gol, ci siamo rifatti subito per chiudere la gara. Il gruppo è lo stesso della Champions. E' troppo presto per parlare di scudetto". Atalanta, Hateboer ammette: “Abbiamo ripensato alla gara dell’anno scorso” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 settembre 2020) L'passa sul campo della Lazio con un convincente 4-1. Tra le tante reti segnate c'è anche quella di Hans. Il terzino commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Siamo venuti qui per vincere la partita. Abbiamo giocato un bel primo tempo. Direi che è un bell'inizio. Abbiamo parlato delladell'anno scorso. Sapevamo che quando loro fanno un gol ne possono segnare altri. Quando abbiamo subito il gol, ci siamo rifatti subito per chiudere la. Il gruppo è lo stesso della Champions. E' troppo presto per parlare di scudetto".: “Abbiamodell’anno scorso” ITA Sport Press.

A disp.: Reina, Alia, Armini, Kiyine, Lukaku, Parolo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti (dal 46’ Romero); Hateboer, Freuler, Pasalic (dal 56’ De ...

goal di Hateboer al 32’ e di Gomez al 41’. Nella ripresa Caicedo segna la rete del momentaneo 1-3, ma un grandissimo goal del Papu (doppietta) chiude definitivamente la gara. L’Atalanta sale a quota 6 ...

Determinante il primo tempo, tutto di marca nerazzurra, chiuso 3-0 per l'Atalanta grazie alle reti di Gosens, Hateboer e del Papu Gomez. La squadra di Inzaghi accorcia le distanze con Caicedo nella ...

