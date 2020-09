Atalanta, che spettacolo. Poker di gol anche alla Lazio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non ha scampo una Lazio incerta contro un'Atalanta spietata e scatenata: la squadra di Gasperini passa all'Olimpico con un severo 4-1 a suggellare una prova da vera big. Già nel primo tempo i ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non ha scampo unaincerta contro un'spietata e scatenata: la squadra di Gasperini passa all'Olimpico con un severo 4-1 a suggellare una prova da vera big. Già nel primo tempo i ...

ClaMarchisio8 : Che @Atalanta_BC ?????? Sempre più una gran bella realtà. #SerieA - ZZiliani : Peccato che la Serie A sia il campionato col verme. Vedendo l’Atalanta, ad esempio, già derubata la stagione scorsa… - Atalanta_BC : #LazioAtalanta | 0-3 | HALF-TIME ?? Che primo tempo! Avanti così ragazzi!! ?? What a first half! Keep going lads!!… - silviaindump : RT @augustociardi75: Tutti gli anni a sorprenderci e a parlare di impresa e rivelazione (io per primo eh). La realtà è che l'#Atalanta è qu… - Mediagol : #Lazio-#Atalanta, Inzaghi: 'Risultato bugiardo, ko che brucia. Occasione Immobile? Avrebbe riaperto i giochi'… -