Assocastelli Campania: 20 invitati per matrimonio? E' il collasso del settore. De Luca convochi un tavolo

Al massimo venti invitati (compresi gli sposi) per ogni matrimonio. Questa ed altre restrizioni sono contenute nella circolare emanata dal neo riconfermato governatore della Campania Vincenzo De Luca i tema di ricevimenti nuziali. Immediata la reazione di Stefano Sgueglia, console di Assocastelli in Campania e rappresentante del Distretto del Wedding che interviene denunciando l'imminente collasso dell'intero sistema del wedding. Sgueglia ricorda che "La Campania è la regione in Italia dove si realizzano i maggiori fatturati nazionali del settore wedding". "Cosa raccontiamo alle migliaia di persone, con varie professionalità, che lavorano nel nostro settore? E alle ...

