Assetto Corsa Competizione – Il DLC GT4 Pack è da oggi acquistabile per Ps4 e Xbox One

Il publisher internazionale 505 Games e lo sviluppatore KUNOS Simulazioni hanno annunciato che il DLC GT4 Pack, uno dei contenuti aggiuntivi più attesi dalla community di Assetto Corsa Competizione, è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One. Il DLC GT4 Pack è acquistabile sul PlayStation Store per PlayStation 4 e sul Microsoft Store per Xbox One, al prezzo di €19,99 I giocatori possono anche acquistare il Season Pass di Assetto Corsa Competizione, ora disponibile sugli store digitali al prezzo di €24.99, il quale offre accesso sia al DLC GT4 Pack che al successivo DLC British GT Pack (disponibile in inverno

