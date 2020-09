Asl Genova | «Giocatori negativi Genoa potranno allenarsi»

(Di mercoledì 30 settembre 2020) “La situazione deiva monitorata giorno per giorno perchè essendo stati in contatto con ipositivi possono positivizzarsi. Secondo il ‘protocollo partita’ scritto dal ministero lo scorso giugno ise verrà confermata la lorotà”. Lo ha detto all’ANSA la responsabile del settore profilassi della Asl 3 di … L'articolo Asl: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"La situazione dei giocatori negativi va monitorata giorno per giorno perché essendo stati in contatto con i giocatori positivi possono positivizzarsi. Secondo il 'protocollo partita' scritto dal mini ...Lo ha detto all'ANSA la responsabile del settore profilassi della Asl 3 di Genova, Anna Opisso. «Siamo in contatto quotidiano con la società per la gestione di questo caso - ha aggiunto -. Ieri c'è ...