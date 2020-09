Ascolti Tv martedì 29 settembre (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ascolti Tv martedì 29 settembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Zero, il folle tour milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Imma Tataranni milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Un’ora sola vi vorrei milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % The War – Il pianeta delle scimmie 1a Tvmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % #Cartabianca milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Fuori dal coro mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti I magnifici 7 mila e % diMartedì mila e% Name that tune mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 30 settembre 2020)Tv martedì 29(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Zero, il folle tour milioni e% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Imma Tataranni milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Un’ora sola vi vorrei milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % The War – Il pianeta delle scimmie 1a Tvmilioni e % 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % #Cartabianca milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Fuori dal coro mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti I magnifici 7 mila e % diMartedì mila e% Name that tune mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia ...

fedesiino : #lallieva3 @CorneliaHale94 avevi previsto questi ascolti. Io rimango del parere che il martedi sarebbe meglio. Ma p… - CarolinaCampis2 : RT @ladyc8992: Rendiamoci conto che la FOX sta tenendo serie che fanno ascolti più bassi di BY in giorni anche meno competitivi come il sab… - Meri110976 : RT @ladyc8992: Rendiamoci conto che la FOX sta tenendo serie che fanno ascolti più bassi di BY in giorni anche meno competitivi come il sab… - RadioSoap1 : @TwBeautiful @QuiMediaset_it Ricordiamo che #oggièunaltrogiorno non fa grandi ascolti:immaginate un ritorno di BB s… - Ilaria22841484 : RT @ladyc8992: Rendiamoci conto che la FOX sta tenendo serie che fanno ascolti più bassi di BY in giorni anche meno competitivi come il sab… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì Dj morta: slitta a martedì il sopralluogo nei posti in cui c'erano i corpi di Viviana e Gioele Affaritaliani.it