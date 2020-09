Ascolti tv, dati Auditel martedì 29 settembre: Imma Tataranni senza rivali, non decolla Renato Zero (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sebbene in replica ‘Imma Tataranni’ stravince la serata di martedì 29 settembre: la fiction in onda su Rai1 è stata vista da 3 milioni 581mila telespettatori con il 16,7% di share. Ascolti tv prime time Nettamente staccate le altre proposte nella fascia, capitanate dal varietà ‘Un’ora sola vi vorrei’ che su Rai2 ha avuto 1 milione 763mila spettatori e il 7,4% di share, dalla lunghissima serata celebrativa per i 70 anni di Renato Zero, ‘Zero il folle’, che su Canale 5 è stata seguita da 1 milione 570mila spettatori con il 10,5% di share. Oltre il milione anche il film ‘The war – Il pianeta delle scimmie‘, visto su Italia 1 da 1 milione 336mila spettatori con il 6,8% di share. Fra ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sebbene in replica ‘’ stravince la serata di martedì 29: la fiction in onda su Rai1 è stata vista da 3 milioni 581mila telespettatori con il 16,7% di share.tv prime time Nettamente staccate le altre proposte nella fascia, capitanate dal varietà ‘Un’ora sola vi vorrei’ che su Rai2 ha avuto 1 milione 763mila spettatori e il 7,4% di share, dalla lunghissima serata celebrativa per i 70 anni di, ‘il folle’, che su Canale 5 è stata seguita da 1 milione 570mila spettatori con il 10,5% di share. Oltre il milione anche il film ‘The war – Il pianeta delle scimmie‘, visto su Italia 1 da 1 milione 336mila spettatori con il 6,8% di share. Fra ...

