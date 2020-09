Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 29 settembre 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 29 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha avuto 3581 spettatori (share 16.70%). Lo show musicale Zero Il Folle su Canale5 ha ottenuto 1570 spettatori (10.51% di share). Il film The War – Il pianeta delle scimmie su Italia1 ha avuto 1336 spettatori (6.82%); su Rai2 la puntata del programma Un’ora sola vi vorrei ne ha intrattenuti 1763 (7.39%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1114 spettatori (5.56%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 976 spettatori (5.83%). Su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1124 (5.57%). Su Tv8 ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 30 settembre 2020)dei programmi più visti di, martedì 29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha avuto 3581 spettatori (share 16.70%). Lo show musicale Zero Il Folle su Canale5 ha ottenuto 1570 spettatori (10.51% di share). Il film The War – Il pianeta delle scimmie su Italia1 ha avuto 1336 spettatori (6.82%); su Rai2 la puntata del programma Un’ora sola vi vorrei ne ha intrattenuti 1763 (7.39%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1114 spettatori (5.56%). Su Rete4 la puntata di Fuori dal coro ha totalizzato 976 spettatori (5.83%). Su La7 la puntata di DiMartedì ne ha avuti 1124 (5.57%). Su Tv8 ...

