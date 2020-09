Artigiano in fiera 2020, parole d'ordine ripartenza, sicurezza e responsabilità (Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Gestione Fiere Spa annuncia la 25ma edizione di Artigiano in fiera, da sabato 5 a domenica 13 dicembre, a fieramilano (Rho-Pero), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00. Punto di riferimento per la valorizzazione dell'artigianato italiano e internazionale, anche quest'anno la manifestazione metterà al centro la qualità delle arti e dei mestieri, dimostrando - come recita il claim scelto per la 25ma edizione - che un nuovo futuro è possibile. Artigiano in fiera 2020, dunque, sarà la prima grande fiera B2C post-Covid all'insegna di tre parole d'ordine: ripartenza, sicurezza e responsabilità. “L'uomo al ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Milano, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Gestione Fiere Spa annuncia la 25ma edizione diin, da sabato 5 a domenica 13 dicembre, amilano (Rho-Pero), tutti i giorni dalle 10.00 alle 23.00. Punto di riferimento per la valorizzazione dell'artigianato italiano e internazionale, anche quest'anno la manifestazione metterà al centro la qualità delle arti e dei mestieri, dimostrando - come recita il claim scelto per la 25ma edizione - che un nuovo futuro è possibile.in, dunque, sarà la prima grandeB2C post-Covid all'insegna di tred';. “L'uomo al ...

RomanoCeccon : RT @fisco24_info: Artigiano in fiera 2020, parole d’ordine ripartenza, sicurezza e responsabilità : - TV7Benevento : Artigiano in fiera 2020, parole d’ordine ripartenza, sicurezza e responsabilità... - fisco24_info : Artigiano in fiera 2020, parole d’ordine ripartenza, sicurezza e responsabilità : - Adnkronos : #Artigianoinfiera 2020, parole d’ordine ripartenza, sicurezza e responsabilità - emanostradamus2 : @markgmm @HuffPostItalia Mascherine obbligatorie, limiti di capienza negli esercizi pubblici, in generale evitare d… -

Ultime Notizie dalla rete : Artigiano fiera Artigiano in fiera 2020, parole d'ordine ripartenza, sicurezza e responsabilità Adnkronos Artigiano in fiera 2020, parole d’ordine ripartenza, sicurezza e responsabilità

Milano, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Gestione Fiere Spa annuncia la 25ma edizione di Artigiano in Fiera, da sabato 5 a domenica 13 dicembre, a Fieramilano (Rho-Pero), tutti i giorni dalle 10.00 ...

Watches of Italy, in fiera oltre 2mila visitatori

Si è conclusa ieri la prima edizione di Watches of Italy, la mostra mercato dedicata alla produzione orologiera italiana e organizzata dal collettivo ‘W.O.I. – Watches Of Italy’, una libera aggregazio ...

Milano, 30 set. (Adnkronos/Labitalia) - Gestione Fiere Spa annuncia la 25ma edizione di Artigiano in Fiera, da sabato 5 a domenica 13 dicembre, a Fieramilano (Rho-Pero), tutti i giorni dalle 10.00 ...Si è conclusa ieri la prima edizione di Watches of Italy, la mostra mercato dedicata alla produzione orologiera italiana e organizzata dal collettivo ‘W.O.I. – Watches Of Italy’, una libera aggregazio ...