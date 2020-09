Artemisia Gentileschi | da Pisa a Londra e ritorno

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Lo scorso 8 luglio, Giulia Silvia Ghia dedicava su questo stesso blog un’appassionata riflessione alle artiste dimenticate, prendendo avvio dai 427 dalla nascita di, la figlia di Orazio, ricca di talento e vera epigona di Caravaggio, all’opera nei centri culturalmente più avanzati della prima metà del Seicento.A breve, se non ci saranno ulteriori spostamenti, un altro tassello si aggiungerà alla storia della pittrice, con l’apertura, prevista per il 3 ottobre, della mostra curata da Letizia Treves alla National Gallery di, che di questa nostra grande artista ha da poco acquisito l’Autoritratto come Santa Caterina di Alessandria, riscoperto nel 2017; è la prima grande esposizione monografica che le viene dedicata nel Regno Unito, dove ...